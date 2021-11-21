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Beykent Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 4 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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