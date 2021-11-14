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Beykent Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,  Tıp  Fakültesi  ve  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi  bünyesine  çeşitli  alanlarda;  28  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  İlana  konu  olan  kadrolar  tam zamanlıdır.

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