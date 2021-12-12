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Beykent Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat  Fakültesi,  Diş  Hekimliği  Fakültesi,  Meslek  Yüksekokulu,  İktisadi  ve  İdari  Bilimler Fakültesi,   Mühendislik-   Mimarlık   Fakültesi   ve   Güzel   Sanatlar   Fakültesi   bünyesine   çeşitli alanlarda; 27 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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