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Beykent Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin   aşağıda   belirtilen   Fakülte/Yüksekokul   programlarına,   2547   sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2 Araştırma Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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