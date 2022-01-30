Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs si Kardeşlerim 38. Bölüm Fragmanı Gaziantep Adli Tıp
Camdaki Kız 29. Bölüm Fragmanı | "Sedat'ı Hapse Atacaklar"
Camdaki Kız 29. Bölüm Fragmanı...
Masumlar Apartmanı 56. Bölüm Fragmanı
Masumlar Apartmanı 56. Bölüm Fragmanı
Kanunsuz Topraklar 15. Bölüm 2. Fragmanı
Kanunsuz Topraklar 15. Bölüm 2....
Yargı 19. bölüm fragmanı 6 şubat izle
Yargı 19. bölüm fragmanı 6...

Beykent Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitenin 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 15 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.