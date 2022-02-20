Beykent Üniversitesi 14 Doktor Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 20.02.2022, 21:51 Nevzat Soysal
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 14 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
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