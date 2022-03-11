BDDK Sözleşmeli Bilişim personeli alacak
KAMU HABERLERİ 11.03.2022, 22:02
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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