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Bayrampaşa Belediyesi'nden kır kahvesi, lokantası ve büfe kiraya verilecektir

Bayrampaşa Belediyesi'nden kır kahvesi, lokantası ve büfe kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İşletme hakkı Bayrampaşa Belediyesi'ne ait olan Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı,178 nolu bölmesi içerisinde bulunan Göktürk C tipi mesire yeri içerisinde kalan 2 adet Kır Kahvesi,1 adet Kır Lokantası , 1 adet Büfe ve 1 adet Yöresel Ürünler Satış Ünitesi 2 yıllığına  kiraya verilecek. İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında  10 Haziran  2021 tarih, Perşembe günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine istinaden yapılacak.

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