Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
KAMU HABERLERİ 15.06.2022, 20:59
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 29 (yirmidokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|59
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|38
|57
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|38
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|O
|P
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|36
|70
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|36
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|36
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|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
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|49
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|36
|49
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|49
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|36
|48
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|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
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|36
|44
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|36
|38
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|36
|12
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|O
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|38
|93
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|92
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|74
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|38
|71
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
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|51
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|48
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|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
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|38
|35
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|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
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|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
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|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
|48
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|42
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|38
|42
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|38
|39
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|39
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|39
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|38
|38
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|38
|35
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