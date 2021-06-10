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Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Batman Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği  ile Batman Üniversitesi  Akademik Yükseltilme ve  Atanma Kriterleri  Yönergesi  doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.
 Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmekte olup Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

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