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Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden meyve satışı

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden meyve satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2021 yılında üretimini yaptığı turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor.  Enstitü'nün Üretim ve İşletme ve Meyvecilik Bölüm Başkanlıklarınca üretimi gerçekleştirilen muhtelif turunçgil ve avokado meyvesi satışı 8213 Sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliği'nin 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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