Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ’NİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLÜMLERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR Ayrıntılar için TIKLAYINIZ