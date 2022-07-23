Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım alacak
KAMU HABERLERİ 23.07.2022, 22:34
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ’NİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLÜMLERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|7. Fenerbahçe
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|0
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
|0
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|10. Gençlerbirliği
|0
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|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
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|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
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|0
|0
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|O
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|Takımlar
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|4. Barcelona
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|8. Espanyol
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
|0
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
|0
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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