Başakşehir Sular Vadisi'nde ticari işletmeler kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş., Başakşehir Sular Vadisi 2. ve 3. Bölge'de bulunan restoran-kafeterya alanlarını kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ