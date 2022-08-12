Başakşehir'de film platosu alanı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Başakşehir Tatarcık ve Hoşdere mahallelerinde bulunan 114 bin metrekare alanı, üzerine 18 adet film platosu ve ofis alanı yapılmak suretiyle “film platosu ve ticari birim” amaçlı kullanılmak üzere kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ