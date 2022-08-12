Başakşehir'de film platosu alanı kiraya verilecek
KAMU HABERLERİ 12.08.2022, 21:05
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Başakşehir Tatarcık ve Hoşdere mahallelerinde bulunan 114 bin metrekare alanı, üzerine 18 adet film platosu ve ofis alanı yapılmak suretiyle “film platosu ve ticari birim” amaçlı kullanılmak üzere kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
25
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Ağustos 2022
|İmsak
|04:25
|Güneş
|06:04
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:05
|Akşam
|20:15
|Yatsı
|21:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|2
|4
|2. Başakşehir
|1
|3
|3. Alanyaspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Hatayspor
|1
|1
|14. Giresunspor
|1
|0
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Osasuna
|1
|1
|2. Sevilla
|1
|1
|3. Almeria
|0
|0
|4. Athletic Bilbao
|0
|0
|5. Atletico Madrid
|0
|0
|6. Barcelona
|0
|0
|7. Cadiz
|0
|0
|8. Celta Vigo
|0
|0
|9. Elche
|0
|0
|10. Espanyol
|0
|0
|11. Getafe
|0
|0
|12. Girona
|0
|0
|13. Mallorca
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Real Valladolid
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0