Başakşehir Belediyesi'nden konut alanı satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Başakşehir Belediye Başkanlığı, Ziya Gökalp mahallesinde bulunan 20.301 m² konut alanını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesine göre kapalı teklifle satışa çıkardı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ