Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 24.06.2022, 20:01
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 16 Sözleşmeli Personel istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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