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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik,  Öncelikli  Alanlardaki  Araştırma  Görevlisi  Kadrolarına  Atananların Lisansüstü Eğitimleri  ile  Diğer  Hususlara  İlişkin  Usul  ve  Esaslar,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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