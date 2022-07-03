Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
KAMU HABERLERİ 03.07.2022, 21:02
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
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açık
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|38
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|38
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|O
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|36
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|36
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|36
|62
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|36
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|36
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|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
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|36
|49
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|49
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|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
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|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
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|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
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|74
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|38
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
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|38
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|38
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|P
|1. Real Madrid
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|73
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|38
|71
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|70
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|38
|65
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|55
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|38
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