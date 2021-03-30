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Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Balıkesir Üniversitesinin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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