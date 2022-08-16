Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca 14 öğretim üyesi alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ