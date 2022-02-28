Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli personel
KAMU HABERLERİ 28.02.2022, 23:49
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ilgili hükümlerine göre, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 15 sözleşmeli personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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