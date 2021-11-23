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Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite Birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 15 adet sözleşmeli personel alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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