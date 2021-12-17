Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'la görüşmesinde 'uydu' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'la görüşmesinde 'uydu'...
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi
Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor
Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu...
Dışişleri: ABD'nin terörizm raporu eksik ve önyargılı
Dışişleri: ABD'nin terörizm raporu eksik...

Balıkesir Üniversitesi 15 Akedemik Personel alacak

Balıkesir Üniversitesi 15 Akedemik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göreBalıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyesi ve öğretim elemanları alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.