Balıkesir Üniversitesi 15 Akedemik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göreBalıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyesi ve öğretim elemanları alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ