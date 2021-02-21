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Balıkesir Ayvalık'ta icradan satılık 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi

Balıkesir Ayvalık'ta icradan satılık 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Tıfıllar Mahallesi, Adacık Mevkiinde ilanda cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri belirtilen 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi Ayvalık İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı.Ayvalık Adalet Sarayı Ayvalık İcra Müdürlüğü'nde 21 Nisan 2021 günü ve saat 14'te yapılac ak olan satışla ilgili Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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