Bahçeşehir Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, 102 akademik personel alımı için ilana çıktı. 88 Öğretim Üyesi ve 14 Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurmak için son tarih 18 Mart 2022 olarak açıklandı. Adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na belirtilen süre içerisinde şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ