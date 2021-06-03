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Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi alıyor

Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilana belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri  ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca akademik personeller alınacak. Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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