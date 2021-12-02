Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs bakan koca Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı survivor 2018 corona
Marmara Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı
Marmara Bölgesi için kuvvetli lodos...
Türkiye'de 21 bin 747 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 21 bin 747 kişinin...
Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek
Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu...
PKK/KCK'lı 2 terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Bahçeşehir Üniversitesi 61 öğretim personeli alacak

Bahçeşehir Üniversitesi 61 öğretim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca 61 öğretim elemanı alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.