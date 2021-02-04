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Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruya göre.Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacak.
04 Şubat 2021 Perşembe 22:07