Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
KAMU HABERLERİ 02.03.2022, 22:46
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru alınacak. Adayların, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 11 - 15 Nisan 2022 tarihleri arasında Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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