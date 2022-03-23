Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı altındaki 180 araçlık katlı otoparkı 3 yıl süreyle kiraya verecek. Otoparkın aylık muhammen kira bedeli KDV dahil 25 bin 200 Türk Lirasıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

