Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü, Ayvalık sınırlarında bulunan Hazineye ait taşınmazların açık teklifle satışa çıkardı. 13 adet taşınmazın satış ihalesi 19 Ocak 2022 tarihinde Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri ihale saatine kadar Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Ayvalık'ta Hazine taşınmazı satış ihalesi
24 Aralık 2021 Cuma 18:08