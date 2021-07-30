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Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi

Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bitlis ili Aydınlar Belediye Başkanlığı, kapalı futbol sahası yapımı için ihale düzenleyecek.  Futbol sahası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.   İhale 12 Ağustos 2021 tarihinde Aydınlar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Toplantı Odasında gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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