Aydın Söke'de toplu taşıma hatları kiraya verilecek
KAMU HABERLERİ 24.06.2022, 19:59
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke ilçesinde Belediye Denetimli Toplu Taşıma Sistemi dahilinde belirlenen güzergâhlarda rotasyonlu olarak çalışacak 50 toplu taşıma hattını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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