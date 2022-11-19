Aydın Efeler'de 3+1 daire icradan satılıktır(çoklu satış)

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/756 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ