Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden "P Palaka" kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim ilçesine tahsisli olarak taşıma faaliyeti gösterecek 25 adet P plakayı, her plaka için ayrı ayrı teklif verilmek üzere 8 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi gereğince kapalı teklifle kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ