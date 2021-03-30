Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Avrasya Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacak. Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak alımlar için aranan özel/genel şartlar, başvuru süresi ve yeri ile ilgili Ayrıntılar için TIKLAYINIZ