Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna buğdayını dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık
Avcılar'da 98 m² daire icradan satılacak (çoklu satış)
KAMU HABERLERİ 31.10.2022, 17:05
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 31.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 30.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 29.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 28.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 27.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 26.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
20
açık
Namaz Vakti 31 Ekim 2022
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Adana Demirspor
|12
|23
|3. Beşiktaş
|12
|22
|4. Galatasaray
|11
|21
|5. Trabzonspor
|11
|21
|6. Başakşehir
|10
|20
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Ankaragücü
|11
|11
|14. Sivasspor
|11
|10
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Rizespor
|10
|15
|8. Sakaryaspor
|11
|15
|9. Göztepe
|10
|14
|10. Bandırmaspor
|10
|14
|11. Manisa FK
|9
|13
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Espanyol
|12
|11
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Girona
|12
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|11
|4