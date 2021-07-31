Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kanal 7 korona WePlay Ventures burak özçivit salgın
Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı
Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için...
Türkiye'de 22 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 332 kişinin...
Yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir
Yanan her yeri daha fazlasıyla...
101 yangından 91'ini kontrol altına aldık, savaşımız sürüyor
101 yangından 91'ini kontrol altına...

Atatürk Üniversitesi 20 akademik personel alacak

Atatürk Üniversitesi 20 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin  bağlı   birimlerde   istihdam   edilmek   üzere,   2547   sayılı   Kanunun   ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör kadroları daimi statüdedir. Ayıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.