Atatürk Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 27.07.2022, 23:02
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Üniversitenin Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 100 sözleşmeli personel alacak.
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açık
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|0
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|9. Eyüpspor
|0
|0
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|0
|0
|11. Göztepe
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|0
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|0
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|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|O
|P
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|0
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|17. Southampton
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|0
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
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|17. Real Valladolid
|0
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|18. Sevilla
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|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
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