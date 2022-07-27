Atatürk Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Üniversitenin Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 100 sözleşmeli personel alacak.

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