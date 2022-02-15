Atatürk Orman Çiftliği işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kurumumuza işçi kadrosunda eski hükümlü veya terör mağduru gıda işleme işçisi olarak daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere alınacak 1 (Bir) personel için genel şartlar aşağıda belirtilmiştir; Ayrıntılar için TIKLAYINIZ