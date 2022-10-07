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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsü konusunda güzel bir hazırlık yapılacak, anayasa değişikliği olarak Meclise sunacağız
Ataşehir'de 400 m² arsa mahkemeden satılacak
KAMU HABERLERİ 07.10.2022, 21:54
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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parçalı bulutlu
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|Takımlar
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|P
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|9
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|9
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|7
|8
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|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
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|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Bodrumspor
|7
|11
|7. Manisa FK
|6
|11
|8. Boluspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
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|7
|9
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|8
|8
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|7
|8
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|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
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|8
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|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|8
|14
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
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|8
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|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
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|7
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|7
|7
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|7
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|5
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|5
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|7
|4
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|7
|4
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|7
|1