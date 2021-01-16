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Ataşehir Belediyesi'nden 3 yıllığına kiralık daireler

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruya göre.Mülkiyeti Ataşehir Belediyesi'ne ait olan ve Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi, No:1D, C2 Blok adresinde bulunan ve özellikleri ilanda liste halinde belirtilen daireler (konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Encümen Kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecek.

Ataşehir Belediyesi'nden 3 yıllığına kiralık daireler

26.01.2021 günü saat 11:00'da yapılacak ihaleye ilişkin.

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