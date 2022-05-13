Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı işletme hakkı ihalesi
KAMU HABERLERİ 13.05.2022, 18:56
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanı içinde bulunan Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanının işletme hakkını kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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