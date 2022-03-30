Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 30.03.2022, 22:15
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, “06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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