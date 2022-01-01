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Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitemiz  aşağıda  belirtilen   birimlerine;   "10/07/2018   tarihli   Resmî   Gazete’de   yayımlanan   Genel   Kadro   ve  Usulü   Hakkında  2   sayılı Cumhurbaşkanı  Kararnamesi",  "2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu",  09/11/2018  tarihli Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmelik" ve "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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