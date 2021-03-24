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Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üniversitenin  aşağıda  belirtilen  birimlerine;  "2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu","657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun 48. maddesi",  "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesinin  ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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