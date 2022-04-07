Antalya'ta turizm imarlı arsa satışa çıkarıldı
KAMU HABERLERİ 07.04.2022, 22:49
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Antalya ili Döşemealtı Belediyesi Başkanlığı, Yağca mahallesinde bulunan 101 bin 323 m² turizm alanı imarlı arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satacak. Taşınmazın muhammen satış bedeli 95 milyon lira olarak belirlendi. İhale 28 Nisan 2022 günü saat 15.00’te Belediye toplantı salonunda yapılacak. İsteklilerin, ihale saatinden önce banka teminat mektubunu veya geçici teminat miktarını Belediye veznesine yatırmış olmaları ve şahsen veya vekaleten ihaleye katılmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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