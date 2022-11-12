Antalya Kepez'de 15.275 m² zeytinlik mahkemeden satılacak
KAMU HABERLERİ 12.11.2022, 19:11
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Tamamlama ihalesinden yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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