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Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor

Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilanda nitelikleri belirtilen  taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) yine ilanda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci  maddesine göre  Açık Teklif  Usulü ile satış yapılacak. Taşınmazların öncelikli alım hakkı sahibinin olup olmadığı ilanda belirtilmiştir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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