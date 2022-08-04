Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden "C" Plaka dağıtımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu merkez ilçelerinde tahditli 1.000 adet "C" Plaka dağıtımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ